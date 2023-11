A Brahim Diaz manca il Milan | «Guardo sempre lì»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tra i pensieri dic’è ancora il, c’èil. Dopo il successo del Real Madrid contro il Braga al Bernabeu in Champions League, risultato che ha consentito ai blancos di obliterare il pass verso gli ottavi di finale, ai microfoni di Sky il trequartista spagnolo ha detto di essere ancora molto legato ai colori rossoneri: «È stata una notte fantastica. E anche ieri lo è stato per la mia altra squadra, il. Mino tanto, qui mi hanno aiutato tutti e sono contento, malì e sono un tifoso in più». La squadra di Carlo Ancelotti ha superato i portoghesi del Braga con tre gol, e il primo, arrivato al 27?, ha portato la firma di: «Vale tanto, per me e per la squadra – ha ...

Brahim Diaz torna a giocare titolare nel Real Madrid e segna il suo primo gol con la maglia delle Merengues in Champions. L’ex Milan dopo essere stato sostituito si abbraccia con Ancelotti che gli ...Senza Bellingham il Real Madrid non vacilla e, anzi, conquista già la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, liberandosi del Braga che sbaglia un rigore in apertura di partita. A ...