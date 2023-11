50 pezzi apribottiglie con etichette regalo in carta Kraft e spago per bomboniere decorazione di festa rustica antica 10 motivi | argento – idea regalo udinese

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 novembre 2023) Quando hai due soldi da parte li spendi per comprare tutti i gadget o una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: – Questi bellissimichiave vintage sono perfetti per matrimoni e feste. – Possono aggiungere accento e carattere alla, in particolare ai temi vintage e rustici. – Le tue chiavi per il successo, la felicità. – Personalizza i tag escort con nomi e messaggi e coinvolgi i tuoi ospiti. Materiale: Realizzato in lega metallica, pesante, molto resistente Colore:vintage Dimensioni tag: 9 cm x 4,5 cm Lunghezza del filo: 25 metri Il pacchetto include: 50 xcon chiave, 10 stili diversi, 5per stile 50 x carte tag ...