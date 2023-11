5 film odiati prima di uscire al cinema

Leggi su screenworld

(Di giovedì 9 novembre 2023) Più in alto, più lontano, più veloce. Questo è sempre stato il motto di Captain Marvel. Peccato che questa volta il suo sequel The Marvels dovrà andare più in alto delle aspettative sottoterra, più lontano possibile dalle perplessità generali che avvolgono ile più veloce delle critiche che si rincorrono da mesi. Insomma, il nuovo cinecomic Marvel (lo sapete) è stato etichettato come deludentedi arrivare in sala (dei perché ve ne abbiamo parlato qui). Però non è certo lavolta, perché la storia è piena diancordi arrivare al. E allora lanciamoci alla riscoperta di altre quattro opere affossate da pregiudizi, malumori e trailer agghiaccianti, che ci hanno fatto venire soltanto voglia di cancellare tutto dalla nostra ...