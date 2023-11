40 realtà aderiscono al “Patto per la lettura della città di Caserta”

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 9 novembre 2023). Rafforzato il titolo di “che legge”, assegnato dal MinisteroCultura. Sono 40, infatti, lecittadine, tra librerie, associazioni culturali e di volontariato, scuole, soggetti del Terzo Settore, università, editori, che hanno deciso di aderire al “per ladi”. Nel giugno scorso, infatti, il Comune diaveva pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione del. Tale, che ha come referente la professoressa Lucia Monaco, ha come obiettivo il rafforzamentosinergia tra tutti i protagonistifiliera culturale, in ...