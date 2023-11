365 giorni con Maria | 9 novembre Dopo prima delusione | la promessa della Madonna si avvera

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Verginedà la precisa indicazione di scavare in un tale punto, per ritrovare un prezioso oggetto, ma nonostante la ricerca nulla viene ritrovato. Tanto che la povera veggente viene schernita dalla gente e perderà non solo di credibilità ma addirittura la vista. Quando però tutto sembra disperare, ecco che avviene il tanto atteso L'articolo proviene da La Luce di