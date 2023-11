34 anni dalla caduta del Muro di Berlino | Brunetta | “Un passaggio cruciale”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 novembre 2023) RenatoROMA – “Il 9 novembre di 34fa cadeva ildi. Un, che ha cambiato il corso della storia per la Germania, per l’Europa, per tutti noi. Perché quelinnalzato nel 1961 segnò e divise un popolo, ma divenne anche il confine simbolico tra il mondo libero e democratico da una parte e il totalitarismo dall’altra”. Così il presidente del Cnel Renato, ex ministro della pubblica amministrazione. “Il ‘Giorno della Libertà’, ricorrenza che lodevolmente il nostro Parlamento ha introdotto nel 2005, assume oggi un significato ancor più rilevante, poiché il valore della libertà è sotto attacco da un proliferare di estremismi e di guerre: penso alle sofferenze dell’Ucraina e di Israele ma anche a quelle ...