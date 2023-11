20 anni di “111” | esce un’edizione speciale del secondo album di Tiziano Ferro

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 9 novembre 2023) MILANO – In occasione del ventesimoversario di “111” di, Carosello Records ne celebra la prima pubblicazione – originariamente avvenuta il 7 novembre 2002 – con una riedizione rimasterizzata bilingue (italiano e spagnolo) fuori in digitale da martedì 7 novembre su tutte le piattaforme e presto disponibile anche in vinile a tiratura limitata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gabriele Borsato:‘Online’, il nuovo singolo del cantautore veneto Motta: il 27 ottobrel’“La musica è finita” Take That: in arrivo il nuovo“This Life” Fiorella Mannoia e Danilo Rea annunciano nuove date e l’uscita di un disco James Blunt torna con “Who We Used To ...