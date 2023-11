? LIVE! Atalanta-Sturm Graz 0-0 | 15? di gioco | prima occasione per la Dea

(Di giovedì 9 novembre 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Zortea, Hateboer, Mendicino, Adopo, Miranchuk, Pasalic, Muriel. All. Gasperini(4-2-2-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg; Stankovic, Lavalée; Bøving, Prass; Sarkaria, Wlodarczyk. A disp. Maric, Obi, Dante, Borkovic, Texeira, Serrano, Horvat, Fuseini, Grgic. All. Ilzer Arbitro: Brisard (Francia) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Le grandi occasioni 14? –: lancio di Koopmeiners per l’inserimento di Ederson che indirizza a centro area di testoa verso Toloi che in girata spedisce alto.

Al Gewiss Stadium, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 trae Sturm Graz: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,e Sturm Graz si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi dell'Europa League 2023/2024- Sturm Graz 0 - 0: sintesi e moviola 13 OCCASIONE ...

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Raków Czestochowa nella seconda giornata della fase a gironi di questa edizione di Europa League, lo Sturm Graz cerca di vincere due trasferte consecutive nelle ...La cronaca in diretta di Atalanta-Sturm Graz, in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...