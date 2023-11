Zandobbio | va in comune per il matrimonio ma viene arrestato

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023). Un giovane di 27 anni diè statonella mattinata di martedì (7 novembre) mentre si trovava in Municipio per la pubblicazione delcon la sua compagna. Il ragazzo, infatti, era ricercato dal 2019 quando era stato condannato a 9 mesi e 25 giorni di reclusione per furti e truffe commesse tra il 2012 e 2013 tra le province di Bergamo e Brescia. Il giovane è stato raggiunto dai militari della Stazione di Trescore Balneario mentre si apprestava a firmare i documenti per il giorno più bello della sua vita, che ora però dovrà rimandare.