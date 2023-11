WWE | NXT Tag-Team Titles Match settimana prossima | ecco la card aggiornata

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nuova difesa titolata per la Chase U. Nel prossimo episodio di NXT, i Tag-Champions dello show giallonero metteranno in palio le loro cinture contro Tony D’Angelo e Stacks, gli ex campioni. Ma non solo, visto che è stato confermato un nuovo episodio della Supernova Sessions, con protagonista proprio la Alpha Academy, dopo la vittoria di Dar nei confronti di Tozawa nella puntata svoltasi durante la nottata italiana. Vi abbiamo inoltre già riportato della presenza di Lita, che selezionerà personalmente i partecipanti aidi qualificazione per l’Iron Survivor Challenge, che chiude la(parziale) del prossimo episodio dello show giallonero. What is going on at #ChaseU???#WWENXT pic.twitter.com/Qbe4MRehBN— WWE (@WWE) November 8, 2023