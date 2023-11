(Di mercoledì 8 novembre 2023) LAha avuto un’ascesa fulminante in WWE nell’ultimo anno, dopo aver abbandonato la gimmick di Max Dupri.ha trovato il suo spazio nella compagnia, arrivando addirittura nel main event di Crown Jewel combattendo contro Roman Reigns, ma questo non significa che tutto fili liscio per lui. Finché piace al capo… Durante il suo podcast Hall of Fame,T ha affermato di aver sentito che LAha un cattivo atteggiamento neldella WWE. Nonostante ciò,T ha detto che finché al boss piace ciò che fa, non ha nulla da temere: “Ho sentito qualcuno dire: ‘LA, ha un brutto atteggiamento. Non lo conosco bene, ma ha un brutto atteggiamento’. Io non mi sono mai preoccupato di averecon qualcuno, ...

WWE: Booker T conferma, problemi nel backstage per LA Knight Zona Wrestling

Quella volta in cui la WWE tentò di "rubare" un booker alla UFC World Wrestling

Two premier international professional wrestlers have been linked to WWE as the company's appeal to free-agent talent continues to intensify. Sean Ross ...WWE Hall of Famer Booker T recently claimed that he has heard a top star in the Stamford-based company has a bad attitude. The name in question is LA Knight.