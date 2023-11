West Ham United vs Olympiacos – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’torna in Inghilterra per la settima volta in cinque stagioni quando giovedì 9 novembre affronterà ilHamal London Stadium in Europa League. La squadra greca ha ottenuto un’impressionante vittoria per 2-1 sugli Hammers nel match di andata e ritorno della terza giornata e ha chiuso il Gruppo A, ponendo fine all’imbattibilità delHam in Europa, record inglese di 17 partite. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 21 Anteprima della partitaHamvsa che punto sono le due squadreHamLa sconfitta al Pireo ha contribuito al preoccupante periodo di forma in cui si trova ora il ...