Web tax | dal 3 al 15% di oggi che è ancora troppo poco

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Che il Signor Rossi e la Signora Bianchi siano arrabbiati a sapere che i Signor “Amazon”, “Netflix”, “Meta” (e tutte le grandi imprese digitali) paghino il 3% di tasse a Roma, mentre loro versano al fisco fino al 43%, non può stupire. Perché i giganti del web pagano meno? Dal 2024 quel 3% passerà al 15%, ma ci sono voluti anni ed è comunque un’imposta che davanti a fatturati miliardari non soddisfa pienamente il Signor Rossi e la Signora Bianchi e le casse italiane. Nel decreto fiscale collegato alla Manovra 2024 il governo ha inserito l’approvazione della Global Minimum Tax (imposta al 15% sui profitti in Italia dalle multinazionali che fatturano 750 milioni) con un gettito stimato pari a 3 miliardi annui. Partiamo dalla fotografia attuale. All’interno dell’Unione europea ogni Paese decide la propria politica fiscale e le aziende del settore digitale negli anni si sono sempre ...