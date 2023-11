Volley | Julio Velasco è il nuovo ct della nazionale femminile 

(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - La notizia era nell'aria da settimane, ora l'annuncio:prenderà il posto di Davide Mazzanti comectfemminile di. Per l'allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra. "Siamo molto contenti cheabbia accettato la nostra proposta - commenta Giuseppe Manfredi, presidenteFeder- Siamo convinti che affidare lafemminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinchè questopercorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo ...

... per definire in maniera esatta il ruolo diVelasco all'interno del club dal primo di gennaio in avanti. La società UYBABusto Arsizio

La Federvolley ha annunciato Julio Velasco come nuovo commissario tecnico della Nazionale ... Dal 1989 al 1996 era invece stato alla guida della Nazionale di volley maschile, che sotto la sua guida ...La società biancorossa prende atto delle decisioni della Fipav e si riserva di prendere decisioni dopo la votazione della Lega per quel che concerne il doppio incarico ...