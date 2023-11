Volley femminile | Challenge Cup 2023 2024 | 3-0 di Novara contro il Randaberg nell’andata dei 16esimi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tutto facile per la Igor Gorgonzola, che passa facilmenteildei sedicesimi di finale diCup. Nonostante le tante assenze, con Caterina Bosetti, Francesca Bosio, Cristina Chirichella, Anna Danesi ed Eleonora Fersino tutte rimaste in Italia ad allenarsi, la squadra di coach Lorenzo Bernardi hallato senza patemi la sfida in terra norvegese imponendosi per 3-0 con parziali chiusi in maniera identica, tutti sul 25-16. Greta Szakmary migliore realizzatrice dell’incon 15 punti, seguita da Anastasiia Kapralova con 13. SportFace.