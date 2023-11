Voglio diventare famosa a ogni costo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il punto di partenza percelebri è avere le idee chiare. E la prima domanda da porsi è: su quale talentopuntare perqualcuno? Sì, perché per raggiungere il successo è necessario avere un talento. Che sia la capacità di far ridere, o quella di cantare, di scrivere, di girare bei video, sapersi truccare o fare facce buffe, nessuno diventa davvero famoso se non sa fare niente o non ha personalità. Inoltre, non si “sfonda” se non si ha la forza e la tenacia di combattere. Perché i “no” saranno tanti, come pure le porte sbattute in faccia, i commenti feroci, le umiliazioni, le difficoltà troppo grandi. E non va sottovalutato il pericolo di essere truffate o oggetto di molestie sessuali. Coscienti chequalcuno non è un’impresa banale, procediamo sulla rotta verso lo stardom. In tredici ...