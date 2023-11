Vivere fuori dal tempo e dall' Occidente

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Vivo ormaidal, oserei dire perfino. Altre ventiquattr’ore sono trascorse e non ho ancora insultato un ebreo, consapevole come sono che, nei tempi dove infine la verità viene, maggiormente apprezzato ancora sarebbe stato segarlo. Per di più, e molto peggio, non ho combinato niente di buono per salvare le api.