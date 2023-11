Violenza sessuale in zona universitaria | arrestato un 25enne del Gambia | si cerca il secondo uomo

Una giovane ha denunciato unasubita nella notte tra sabato e domenica nella zona universitaria di Bologna da parte di due uomini. La polizia è riuscita a identificare uno dei due aggressori, un 25enne originario ...

Le istituzioni europee litigano sulle definizioni di stupro e consenso Internazionale

"Ero paralizzata, volevo urlare, ma non riuscivo a muovermi". Sono le prime frasi pronunciate in aula, dalla ragazza che denunciò la presunta la presunta violenza sessuale di gruppo, nell'estate 2019.Oggi al Tribunale di Tempio Pausania viene risentita per il secondo giorno consecutivo la ragazza che ha denunciato la presunta violenza di gruppo ...