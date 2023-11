... alcuni giorni fa ha sottoposto a sequestro penale, nel Comune diMarzano sul Sarno, più di 1. I beni sottoposti acautelare, pronti per essere immessi sul mercato, avrebbero potuto ...

Vincolo San Siro, il Comune di Milano presenta il ricorso: le ultime Pianeta Milan

Il Comune fa ricorso al Tar contro il vincolo su San Siro: decisa la ... Calcio e Finanza

Nella giornata di martedì 7 settembre il Comune di Milano ha presentato ufficialmente ricorso al Tar della Lombardia per quanto riguarda il vincolo sul secondo anello dello stadio del Milan e Inter, ...«C’è un danno economico per il Comune e quindi per i contribuenti milanesi a causa di questo vincolo, che per mia opinione è assurdo», aveva detto il sindaco Sala nelle scorse settimane.