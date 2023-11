Vigili senza radio di servizio | l' ultima follia di Gualtieri

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il Comune di Roma spende 6 milioni di euro per noleggiare 250 automobili e darle in dotazione agli agenti della polizia locale. Il problema è che, da un anno e mezzo, sono ancora sprovviste delladiquindi gli agenti non possono comunicare tra loro. Per il comandante va bene così: ci sono le ricetrasmittenti. Il punto con Martina Zanchi