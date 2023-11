VIDEO Scontri a Napoli | allerta per l’arrivo di altri tifosi tedeschi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gliavvenuti nella tarda serata di ieri, è inil dispositivo di sicurezza predisposto in vista del match di Champions League trae Union Berlino per, in mattinata, di diverse centinaia di. Ieri, dopo le 22, diverse vie del centro sono state teatro di atti vandalici e di violenze compiute dagli ultras dell’Union Berlino, che in diverse occasioni sono entrati in contatto con le forze dell’ordine, esplodendo petardi e lanciando fumogeni. La polizia ha risposto usando manganelli e lacrimogeni. Vetrine di negozi e auto danneggiate, cassonetti capovolti, strade bloccate: corso Umberto, piazza Dante, via Roma, via Medina e diverse altre arterie del centro sono state vandalizzate da circa 200 supporter della ...