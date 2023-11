(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dalle live fatte di versetti e smorfie, nate in Giappone e rivisitate in modo intelligente da una giovane creator italiana, alla (possibile) storia d’amore fra Jake ed Emily: cosìsi conferma il motore delle tendenze

Il trend più amato, odiato e meno compreso del momento su TikTok è nato in Giappone la scorsa estate : è quello dei cosiddettiStreaming , arrivato con prepotenza anche in Italia nel corso dell'autunno e su cui tante parole di sdegno sono state spese da chi evidentemente non ha ancora capito come funziona ...

Video NPC e non solo: 3 trend di TikTok spiegati ai boomer (e a quelli che si indignano) la Repubblica

Il video parodia NPC di Giorgia Meloni su TikTok: O core sacro 'e ... Fanpage.it

Dalle live fatte di versetti e smorfie, nate in Giappone e rivisitate in modo intelligente da una giovane creator italiana, alla (possibile) storia ...Scopri il trend NPC su TikTok dove i creatori imitano i personaggi dei videogiochi per intrattenimento e guadagno. Impara perché questo contenuto unico sta catturando il pubblico e come sta diventando ...