VIDEO IN ? Salisburgo-Inter | la carica dei tifosi nerazzurri!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tra poco, sfida valevole per la quarta giornata di Champions League. Grandedeinerazzurri che si fanno sentire.? Manca sempre meno a, sfida della Red Bull Arena. I nerazzurri vincendo in Austria si qualificherebbero agli ottavi di finale di Champions League. Grandenei minuti antecedenti al match. Sul posto il nostro inviato Ivan Vanoni.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati