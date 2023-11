VIDEO Il porto di Salerno non inquina | i dati dell’Arpac promuovono lo scalo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Idi Arpac e del Cugri, il consorzio interuniversitario sulla prevenzione dei grandi rischiildi. I livelli dimento sono al di sotto dei livelli di allerta. A confermarlo questa mattina il presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale Andrea Annunziata che, con il sindaco, il direttore generale dell’agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, Stefano Sorvino e con il professore Vincenzo Belgiorno ordinario di ingegneria sanitaria ambientale dell’Università degli Studi diha presentato iche sono più che buoni per ildisia per il livello dinti atmosferici sia per il grado di ...