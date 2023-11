Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) VIABILITA’ 8 NOVEMBRE ORE 18.35 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA Eteramo E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA SULLA A91FIUMICINO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLOMBO E PARCO DE MEDICI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA CODE TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA SUD ED APIRLIA DIREZIONE LATINA SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRTA FONTANA DI PAPA E CECCHINA, E PIU AVANTI ...