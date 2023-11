Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) VIABILITA’ 8 NOVEMBRE ORE 15:20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHEISANA E FINOCCHIONEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA DI VIA DI VERMICINO IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA SANT’ALESSANDRO DIREZIONE TOR LUPARA MENTRE IN VIA CASSIA SI R ALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERINA NUOBA NEI DUE SENSI, ATTIVO SENSO UNICO ALTENRAOT Servizio ...