Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2023 ore 08 | 15

(Di mercoledì 8 novembre 2023)8 NOVEMBRE ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE è SEGNALATO SULL AUTOSTRADA A1 FIRENZETRA LE USCITE DI ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE VERSO AL CAPITALE TRAFFICO IN AUMENTO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMANTE DAL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SU TUTTO IL TRATTO URBANO SEMPRE DAL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO AUTO IN FILA SULLA DIRAMAZIONESUD, DA TOR VERGATA FINO AL RACCORDO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA CASSIA BIS SIAMO ALL’ ALTEZZA DI FORMELLO MENTRE A SUD SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA A ...