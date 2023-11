Via Ciancelle | De Longis Pd | “Strada non c’è più | c’è un cratere Intervenire subito”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Raffaele De, consigliere comunale del Pd. “Un vero e proprioin mezzo allaquello che le famiglie di viadevono attraversare per qualsivoglia spostamento con la macchina. Una situazione insostenibile e più volte segnalata all’amministrazione competente, ovvero il Comune. L’auspicio è che a questa “disattenzione” si voglia rimediare nel più breve tempo possibile perchè davvero siamo dinanzi a una situazione catastrofica. Non parliamo di unadissestata – come le tante che purtroppo esistono nella nostra Benevento – ma di unache di fatto non c’è più considerato che le buche superano i quaranta centimetri di profondità. Lo stesso scuolabus, ormai, fa fatica a ...