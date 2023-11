(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov (Adnkronos) - "faunsua comunità mondiale. Il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali e omosessuali è un segnale importante anche per quei mondi oscurantisti che non sanno guardare oltre se stessi“. Così la Capogruppo di Alleanza Verdi e SinistraCamera Luana

Vaticano: Zanella (Avs), ‘Francesco fa compiere passo storico alla Chiesa’ La Sicilia

Calcio: Champions League, Real Sociedad-Benfica 3-1 Il Sannio Quotidiano

Il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali e omosessuali è un segnale importante anche per quei mondi oscurantisti che non sanno guardare oltre se stessi“. Così la Capogruppo di Alleanza ...San Sebastian, 8 nov. - (Adnkronos) – La Real Sociedad batte 3-1 il Benfica in un match valido per la quarta giornata di Champions League, disputato alla Real Arena di San Sebastian. Per i baschi a se ...