Vaccini | l’83% degli italiani conosce l’antinfluenzale ma solo 1 su 3 l’ha fatto

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) MILANO – Metàritiene importante proteggersi dall’influenza, anche seun terzo teme di esserne colpito in prima persona. Del restoconnazionaliil vaccino antinfluenzale, ma il 72% non lo ha mai ricevuto. Sono questi i principali risultati dell’indagine “Il vaccino antinfluenzale: consapevolezza, credenze, comportamenti” condotta da Iqvia e sostenuta da Viatris, presentata in un evento a Milano. La survey – spiega una nota – si è svolta nei mesi scorsi su un campione di 1.000 persone tra i 18 e 59 anni, per fotografare la percezione, il livello di consapevolezza e i comportamenti in materia di vaccinazione antinfluenzale della popolazione adulta, fascia d’età che decide per la somministrazione in ...