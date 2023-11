(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nel 2020, un sondaggio della Digital Society Index rivelava come la Generazione Z stesse riducendo l’uso deie delle proprie attività su internet. Tre anni dopo, la tendenza aumenta, ed è seguita anche da grandi brand e negozi. Ma quali sono le ragioni?

... per spostarlo verso le superfici calpestabili, sulle qualil'aspirapolvere e poi lo ... Ragazze, non abbiamofinito perché a pagina 2 vi sveleremo altri consigli, anche sui prodotti e ...

Useremo ancora i social network nel futuro L'Eco di Bergamo

Maltempo, Zaia: "Ai cittadini dico che i bollettini sono previsioni ... TG Padova

C ome sempre ogni articolo della mia rubrica parte da un interrogativo che muove direttamente dalla mia esperienza diretta coi social network. In questo caso specifico col mio essere la maggiore di qu ...Budapest, 26 ott 08:31 - (Agenzia Nova) - Il Parlamento ungherese ancora una volta non ha iscritto all'ordine del giorno il voto sulla ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato. Lo ha affermato ...