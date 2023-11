Usa | l’Ohio dice sì all’aborto Biden | «Gli americano proteggono le loro libertà»

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Lo stato delvota sì. Secondo le proiezioni al referendum i sì hanno raggiunto il 57% e gli elettori hanno approvato l’”Ohio Issue 1” che stabilisce il diritto all’interruzione di gravidanza nella Costituzione. Per i democratici si tratta di una vittoria in uno stato che ha visto la vittoria di Donald Trump di otto punti percentuali alle elezioni del 2020. E pone le basi per un ribaltamento del risultato anche per il 2024. «Gli americani hanno votato ancora una volta per proteggere lefondamentali, e la democrazia ha vinto. Gli elettori dele del resto del Paese hanno respinto i tentativi dei repubblicani Maga di imporre divieti estremi sull’aborto», ha detto Joe. L’emendamentoha anche chiesto di ripristinare le ...

È cominciato negli Stati Uniti'Election Day: si vota in, Kentucky, Virginia, Mississippi, Colorado, New Jersey, Pennsylvania e in contee e città come New York per il rinnovo di cariche locali, tra governatori, segretari di ...

