Usa | elezione governatori | democratici vincono in Kentucky | repubblicani in Mississippi Virginia | Camera e Senato ai democratici

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Martedì 7 novembre gli elettori statunitensi hanno votato per scegliere idele dele per decidere la ridiine nel New Jersey

Martedì 7 novembre gli elettori statunitensi hanno votato per scegliere i governatori del Kentucky e del Mississippi e per decidere la rielezione di Camera e Senato in Virginia e nel New Jersey ...

Usa, elezione governatori: democratici vincono in Kentucky, repubblicani in Mississippi. Virginia, ... Il Sole 24 ORE

Usa, Election Day: l’Ohio dice sì all’aborto, Biden esulta. E Filadelfia elegge la prima sindaca Corriere della Sera

Ultima grande nottata elettorale negli Usa prima delle presidenziali del 2024 ... Per il Gop, invece, l'esito dell'elezione segna la sconfitta del messaggio politico del governatore della Virginia ...è l’unico Stato del Sud degli Stati Uniti che non ha emanato ulteriori limiti all’aborto da quando la Corte Suprema ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade nel giugno 2022. Elezioni in New Jersey I ...