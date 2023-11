(Di mercoledì 8 novembre 2023) Riprende vita con un sussulto,due anni di ibernazione, la speranza di un impegno cinese più marcato sul fronte del– che viaggia in parallelo all’engagement diplomatico con l’altro super-emettitore globale, gli Usa. Martedìsi è impegnata a monitorare e ridurre le emissioni nocive di, il fulcro dell’intesa che aveva raggiunto con Washington a margine della Cop26 di Glasgow. Il piano presentato dal ministero dell’Ambiente cinese non definisce gli obiettivi di riduzione e resta vago sulle tempistiche, ma assicura un’azione più “incisiva” per affrontare il tema cruciale delle emissioni di– che se rilasciato in atmosfera riscalda il pianeta 80 volte più della CO2, anche se si degrada nel giro di pochi decenni. Essendo lail maggior emettitore di ...

..., offrendo alle aziende cinesi una possibilità di continuare l'innovazione senza la paura di ulteriori restrizioni. Gli analisti di mercato osservano con interesse questo sviluppo. Il veto...

Usa-Cina, Pechino apre sul metano dopo l’incontro tra gli zar del clima Formiche.net

Chip, la Cina cerca la sovranità tecnologica nonostante i controlli sull'export Usa Formiche.net

Le caratteristiche chimiche di questo rapporto sono identiche a quelle del carburante per jet convenzionale e questo vuol dire che questo tipo di carburante può essere usato senza problemi ...In Cina c’è un settore che va a gonfie vele e per il quale gli esperti parlano di vero e proprio boom. Con tutte le conseguenze per gli altri attori globali, come l’Ue. La Cina brilla in un settore ...