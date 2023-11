Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 8 11 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Se tra i telespettatori che oggi alle 14.45 erano sintonizzati suci stava gente indecisa se intraprendere o meno una storia seria con qualcuno, SICURO avrà desistito. Ci metto proprio la mano sul fuoco. Perché ne è uscito un quadro delle relazioni così oRendo che uno vivrebbe più libero, sereno e spensierato se lo chiudessero dentro una Vergine di Norimberga. Per dire, eh. Ma seriamente, ma chi ve lo fa fare regà? Ma se dovete viverli così i rapporti, co st’ansia che manco durante gli esami di maturità, ma perché non ve ne state da soli? Che ve dovete accoppià per forza, ve l’ha prescritto il dottore? Si sta così bene, da single! Nessuno che ti dice che devi fare, quando lo devi fare, quanto parlare, con chi parlare, cosa pubblicare o meno sui social… Cioè davvero, mi fate una tenerezza a vedervi così in pena che non ve lo ...