Union Berlino | Fischer | ”Il Napoli ha giocato meglio di noi | ma…”

(Di mercoledì 8 novembre 2023): ”Ilhadi noi, ma negli ultimi minuti la partita era combattuta, poteva arrivare un gol sia da una parte che dall’altra” Urs, allenatore dell’dopo la gara disputata al Maradona e pareggiato contro il, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole:: Finalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione “Finalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione, premiata da un risultato positivo. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma la squadra ha dato tutto e ha difeso bene il pareggio. Ci tenevamo a raccogliere almeno un punto al Maradona. Ilhadi noi, ma negli ultimi ...

Pareggio per 1 - 1 tra Napoli e, in un match della quarta giornata del gruppo C di Champions League, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Al vantaggio azzurro con Politano al 39' risponde Fofana al ...

FINALE Napoli-Union Berlino 1-1: un gol per tempo, Politano e Fofana La Gazzetta dello Sport

Diretta Napoli-Union Berlino 1-1: Fofana risponde a Politano LIVE Corriere dello Sport

Le formazioni ufficiali di Napoli e Union Berlino per la sfida di Champions League. Fischio d'inizio ore 18:45 Le formazioni ufficiali di Napoli e Union Berlino per la sfida di Champions League.Così Rudi Garcia ha analizzato il pareggio interno contro l'Union Berlino ai microfoni di Sky Sport. "È più facile quando raddoppi e metti almeno due gol tra te e l’avversario, ma stiamo lavorando sul ...