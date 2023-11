Union Berlino | Bonucci | 'Stasera io come Chiellini a Wembley'

L'di Bonucci interrompe la striscia negativa di 12 sconfitte consecutive e o. Il difensore ex Juventus ha giocato titolare e al termine della sfida ha dichiarato: "S apevamo che qualcosa ...

LIVE Napoli-Union Berlino 1-1: tedeschi ancora pericolosi con Trimmel, respinge Meret La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Napoli-Union Berlino Sky Sport

Il Napoli non va oltre l’1-1 in casa contro l’Union Berlino nella partita che poteva portare aritmeticamente gli azzurri già agli ottavi di finale. Invece la squadra di Garcia si fa trovare ...Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia, che non boccia i suoi dopo il pareggio in casa contro l'Union Berlino. "Di solito - spiega Garcia sul contropiede dei tedeschi per il pareggio - siamo ...