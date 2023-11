Ultras Union Berlino | vietato lo stadio a Napoli dopo l’attacco alla polizia? Gazzetta

(Di mercoledì 8 novembre 2023)gli scontri potrebbe essereloro di entrare allo. Lo scrive laUn’azione di massa, con i tifosi che si sono radunati per le strade del centro, tra piazza Garibaldi e corso Umberto, e poi hanno marciato fino a piazza Dante, tutti vestiti di bianco: Il bilancio finale parla di undici ultrà tedeschi arrestati sui circa duecento partecipanti al corteo, con le forze dell’ordine che hanno fatto molta fatica a contenere la violenza dei tedeschi.luce anche di quanto avvenne lo scorso marzo, c’è agitazione per quello che potrà accadere oggi nelle ore precedentipartita. E si fa anche largo la clamorosa ipotesi ...

Ci sono stati, infatti, momenti di tensione tra circa 200tedeschi e le forze dell'ordine ... ci sono stati lanci di fumogeni e petardi da parte dei sostenitori dell', mentre polizia e ...

Napoli, scontri con gli ultras dell'Union Berlino: 11 tifosi in questura ilmattino.it

A Napoli scontri tra ultras dell'Union Berlino e polizia: diversi feriti e 11 arresti La Gazzetta dello Sport

Napoli , 08 nov. - (Adnkronos) - Sassaiola e scontri tra gli ultras tedeschi dell'Union Berlino e le forze dell'ordine. Serata complicata al centro di Napoli, dove è andata in scena la guerriglia urba ...Dopo gli scontri avvenuti nella tarda serata di ieri, è in allerta il dispositivo di sicurezza predisposto in vista del match di Champions League tra Napoli e Union Berlino per ...