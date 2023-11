(Di mercoledì 8 novembre 2023)terrificanti quelle che arrivano dopo l’aggressione da parte dei tifosi dell’o tra le strade di Napoli: la testimonianza. Nella serata di ieri i tifosi dell’o sono arrivati a Napoli. Oltre un centinaio si si riversato tra le strade di Napoli, incappucciato di bianco e ha preso d’assalto la città. In particolare nelle zone di Piazza Garibaldi, Piazza Carità, Piazza Dante e Via Toledo, i tifosi dell’o hanno devastato qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e sono riuscite anche ad evitare scontri con la tifoseria azzurra. Assalto a Napoli, il video dell’aggressione è terrificante I tifosi, se così possono essere definiti, hanno preso d’assalto i negozi e i ristoranti. Lo ...

11.35 Scontri, arrestati 10 tedeschi Dieci supporter tedeschi dell'Berlino sono stati arrestati in flagranza dalla Digos di Napoli per gravi disordini avvenuti nel centro di Napoli Si tratta di ...

A Napoli scontri tra ultras dell'Union Berlino e polizia: diversi feriti e 11 arresti La Gazzetta dello Sport

Napoli-Union Berlino, disordini tra polizia e ultras tedeschi in centro città: 11 arresti Sky Sport

Dieci supporter tedeschi dell’Union Berlino sono stati arrestati in flagranza ieri sera dalla Digos di Napoli per i gravi disordini avvenuti nel centro di Napoli, come riportato dall’Ansa. Si tratta d ...Gravi disordini nel centro di Napoli provocati dagli Ultras dell'Union Berlino, arrivati ieri sera in città per la sfida in Champions di oggi contro gli azzurri. I ...