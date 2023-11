Ultime Notizie Roma del 08-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli Assiri in primo piano tensioni tra biden e Netanyahu sulla gestione Futura della striscia il presidente americano che ha dei tre giorni di tregua Per permetterne il rilascio degli ostaggi in sicurezza ma il prof di italiano non arretra nessun c’è stato il fuoco Intanto le truppe israeliane sono arrivate nel cuore di Gaza City Israele apre un corridoio umanitario per permettere ai palestinesi di spostarsi dal nord al sud dedicata La mezzaluna rossa di tutte le strade per l’ospedale sono chiuse l’equipe medica e non possono lasciare l’ospedale per aggiungere i feriti nella notte nuovi bombardamenti su Gaza ucciso il capo della produzione di armi di Amat unita alla G7 i3 le Si difenda ma rispetti la legge l’iran suona all ONU agisca contro le ...