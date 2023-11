Ultime Notizie Roma del 08-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Medio Oriente in primo piano la vita e si fida Marta sia dentro che fuori casa è fatta di uomini morti che camminano ha detto il portavoce all’interno dell’esercito israeliano la misura Gazzè semplicemente quella di smantellare ogni Roccaforte via Mascagni bunker aggiunto è un campo di battaglia molto impegnativa ma purtroppo la preparato bene Ha detto ancora è totalmente invischiato con i tunnel alcuni sono più lunghi profondi e più ampi ma lentamente li stiamo mangiando tutti ogni giorno di lotta si ottengono progressi concludi il portavoce israeliano intanto tensioni tra biden e Damiano sulla gestione fattura della striscia il presidente americano chiede tre giorni di tregua Per permetterne è il rilascio degli atti in sicurezza ma il premier italiano non arretra nessuno ...