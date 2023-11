Udinese | la decisione su Samardzic Juve alla finestra

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L'e il ds Balzaretti non hanno nessuna intenzione di privarsi a metà stagione di un giocatore importante come,...

Commenta per primo L'e il ds Balzaretti non hanno nessuna intenzione di privarsi a metà stagione di un giocatore importante come Samardzic, finito nel mirino della Juventus . L'idea è quella di tenerlo fino a fine ...

FLASH | Milan, la decisione per Pulisic verso l'Udinese: c'è l'annuncio di Pioli FantaMaster

Il rigore in Milan-Udinese per il contatto Adli-Ebosele: cosa ha visto l ... Sport Fanpage

Sono tre i calciatori squalificati dopo l'ultimo turno di Serie A e che salteranno dunque la prossima sfida di campionato ...La Curva Fiesole della Fiorentina è stata squalificata con sospensione dopo i cori razzisti nei confronti dei giocatori della Juventus: Vlahovic, Kean e McKennie ...