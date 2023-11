Questo registro, di intima e sincera partecipazione, in realtà caratterizzai disegni di ... Ventidue relatori,universitari e personalità del mondo culturale, approfondiranno, presso la ...

“Tutti i docenti dovranno occuparsi di sostegno, ecco la cattedra inclusiva”. La proposta di legge. SPECIALE con Chiocca e Fasce. LIVE Mercoledì 8 novembre alle 15:00 Orizzonte Scuola

“Migliaia di docenti specializzati sostegno secondaria al Sud a casa!” Quali prospettive Orizzonte Scuola

Siena Jazz al centro del dibattito politico. Il movimento ’Per Siena’ ricostruisce la storia dell’Accademia, "prima istituzione musicale non statale in Italia a essere autorizzata dal Miur al rilascio ...Cinzia Dall’Asta: «Un bambino è stato fatto cadere in una pozzanghera, poi uno zaino è stato sottratto, aperto e svuotato di parte del suo contenuto. I responsabili sono stati individuati» ...