Tutte le risposte della vittoria del Milan con il Psg

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La trionfale notte di San Siro in cui ilha ribaltato il Psg riprendendo in mano il proprio destino in Champions League lascia qualche risposta ai tanti dubbi sorti in questo inizio di stagione tormentato. Non risolve tutti i problemi nemmeno nel cammino europeo, visto che servirà confermare prestazione e risultato contro Borussia Dortmund e Newcastle; però la strada è tracciata e l'inversione di tendenza che in tanti temevano non fosse più possibile si è registrata. Ecco leai tanti dubbi venute dalla notterimonta (la seconda su 20 partendo da condizione di svantaggio in tutto il 2023): 1 - La squadra è ancora con Stefano Pioli e il tanto temuto scollamento, che qualche frase ha lasciato intravedere, non è irreversibile. Solo un gruppo anche sulla stessa lunghezza d'onda del suo tecnico può sprigionare ...