Turismo | la Romania punta sull’enogastronomia | con Timisoara2023 il Banato fa squadra

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il progetto Culinaria Banatica vuole promuovere la cucina locale testimone di un mix di culture La Capitale europea della cultura apre la strada allo sviluppo delenogastronomico in. La città più occidentale del paese, Timisoara, che quest’anno detiene il titolo insieme all’ungherese Veszprém e alla greca Elefsina, ha incluso infatti nel suo ricchissimo programma anche una serie di apmenti dedicati al food, tra incontri e workshop, letture e conferenze, degustazioni e cene. Il prossimo, e uno degli ultimi di questo speciale anno, è in programma il 10 novembre, alle 19, nella Casa Calfelor Kolping di Timisoara, ed è dedicato a quello che è considerato essere un ‘bestseller’ da 150 anni: un ricettario che risale al 1876 e che raccoglie i piatti che venivano preparati in una scuola religiosa di Seghedino. Un libro ...