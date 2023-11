Trovato in possesso di hashish | guai per un 18enne salernitano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Centola (SA), nella sera del 7 novembre, i Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota e Centola–Palinuro, hanno deferito in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti, undi Camerota, perché, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi dello scalo ferroviario,in, nella sua auto, di sostanza stupefacente del tipoper un peso di circa 57 grammi. I controlli estesi all’abitazione hanno permesso di rinvenire materiale per il taglio dello stupefacente, nonché un bilancino di precisione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Prima di essere condotto nell'autovettura di servizio per raggiungere gli Uffici della Questura, il giovane veniva sottoposto a perquisizione personale, venendoindel coltello " ...

Padova, trovato in possesso di hashish ed eroina in zona Stazione La Piazza

Trovato in possesso di droga e armi, in manette 34enne napoletano Tvcity

I Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota e Centola-Palinuro, hanno deferito in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti, un 18enne di Camerota, ...12 e 2195 euro. Pertanto, un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, possesso di armi clandestine e ricettazione.