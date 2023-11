(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ildi– l’ex comandante della Polizia locale disul Naviglio nel Milanese, accusato di aver fatto piazzare, nel gennaio 2020, cinque dosi diina nell’del comandante della Polizia locale di Corbetta, Lia Vismara – è statoin appello “per non aver commesso il fatto”. Secondo le indagini, sarebbe stato il 48enne Mariglen Memushi ad aiutare, nascondendo la droga sotto il tappetino della macchina di Lia Vismara. Poi avrebbe fatto una telefonata alle forze dell’ordine accusando il comandante della Polizia locale di Corbetta e spacciandosi per il suo pusher. Ilera stato condannato in primo grado per detenzione e cessione di ...

Trezzano, vigile incastrò la collega mettendole coca in auto: assolto il presunto complice di Salvatore Furci Il Fatto Quotidiano

Sgomberati due campi di nomadi: a Cesano e al confine tra Buccinasco e Trezzano PocketNews.it

Ecco di chi si tratta Stop alle bustine di zucchero e all’insalata in busta: le nuove regole della Ue "Max Verstappen sta causando problemi" Timbrò cartellino in slip: l’ex vigile tornerà al lavoro.Era nata 46 anni fa a Fortaleza, in Brasile, ma viveva da tempo in Italia, a Trezzano sul Naviglio. Lavorava a Milano, aveva un compagno. Dinamark Dos Santos Cordeiro, Dina per gli amici, è morta poco ...