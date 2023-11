(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ultime notizie: a chi spetta ilquest’anno.: anche quest’anno insieme alla pensione di dicembre arriverà il relativoper alcune ben precise categorie di beneficiari. Ultimo assegno dell’anno più pesante anche grazie all’anticipo del pagamento della rivalutazione. Uno sguardo veloce sulle ultime notizie riguardanti l’importante accredito. Aumento imposte: per quali con la Legge di Bilancio 2024? Elencoinanche quest’anno: anche quest’anno, per chi rispetta determinati, inil cosiddetto...

... si stima una riduzione della pensione del 18/20% applicando i coefficienti in vigore nel. ... L'assegno non include lae non è soggetto agli adeguamenti per l'inflazione fino a quando ...

Pensioni, bonus tredicesima 2023: a quanto ammonta, a chi è rivolto e quando viene erogato ilmessaggero.it

Tredicesima 2023: Bonus in arrivo Per chi e nuovi requisiti (aggiornamento 8 NOVEMBRE) Termometro Politico

Da venerdì a sabato il centro storico di Pollenza si accende con la tredicesima edizione di "Cantine e castagne": saranno aperte le tradizionali cantine, disseminate per i vicoli più suggestivi del pa ...Una puntualizzazione sulla Manovra 2024. L’esonero non ha effetti sul rateo della tredicesima. Significa che la mensilità aggiuntiva è esclusa dall’applicazione dello sgravio maggiorato al 6/7% in ...