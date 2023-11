Tratta | Bologna | domani seminario di presentazione del videotutorial ' Integrate | non invisibil'

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Enkolina Shqau, coordinatrice del progetto europeo Net - Works, presenterà i risultati ottenuti: il progetto ha permesso di sostenere l'integrazione sociale e lavorativa di 40 donne in Italia, Spagna,...

...laurea in Scienze sociali all'Università di. Saranno presenti anche Filippo Diaco, consigliere comunale impegnato nelle Acli provinciali e vincitore del premio don Oreste Benzi sulla...

Tratta: Bologna, domani seminario di presentazione del videotutorial ... Servizio Informazione Religiosa

Maltempo, caos treni sulla linea Bologna-Firenze. FS: "Evitare o limitare gli spostamenti" BolognaToday

Il commissario accolto davanti al Municipio di Castenaso. Presenti anche il sindaco e i primi cittadini di Medicina e Castel Guelfo, oltreché il vicesindaco metropolitano e l’assessore regionale alla ...REGGIO EMILIA – Camion in fiamme alle 6,42 questa mattina tra i caselli di Reggio e Modena nord, all’altezza del km 155 in direzione Bologna nei pressi dello svincolo per il Brennero, tra i comuni di ...