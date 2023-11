Tragedia bus di Mestre | la famiglia dell’autista rompe il silenzio | “Ecco com’è morto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 novembre 2023)di, la notizia su Alberto Rizzotto, l’autista vazzolese di 40 anni che si trovava alla guida del bus elettrico Yutong dell’azienda La Linea precipitato da un cavalcavia lo scorso 3 ottobre. Un incidente choc che ha provocato la morte di 21 passeggeri e 15 feriti. Tra le vittime, appunto, anche l’autista sul cui corpo è stato svolto l’esame autoptico. I risultati finali dell’autopsia forniranno certamente informazioni preziose e utili all’indagine subito aperta circa la dinamica dell’incidente. I primi risultati usciti hanno fatto riferimento all’assenza di fattori che potessero far immaginare un malore improvviso di Alberto Rizzotto ed è notizia di ieri quella per cui la procura avrebbe chiesto accertamenti cardiaci. Questo perché alcune settimane prima dell’incidente il 40enne era stato al pronto soccorso in più di un’occasione ...